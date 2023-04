Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII masive in Alba și alte 34 de județe intr-un dosar de contrabanda cu arme neletale din Spania FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII masive in Alba și alte 34 de județe intr-un dosar de contrabanda cu arme neletale din Spania Astazi, 4 aprilie 2023, polițiștii din cadrul structurilor de arme,…

- 100 de perchezitii la contrabandisti de arme sunt in derulare in aceasta dimineata in 35 de judete. Polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase efectueaza 100 de percheziții domiciliare la contrabndisti de arme. 1 de 4 Dosarul penal este instrumentat la nivelul Serviciului…

- Astazi, 4 aprilie 2023, politistii din cadrul structurilor de arme, explozivi si substante periculoase, sprijiniti de alte structuri cu atributii pe linia politiei judiciare, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase I.G.P.R., pun in executare 100 de mandate de perchezitie domiciliara,…

- Politistii din cadrul structurilor de arme, explozivi si substante periculoase, sprijiniti de alte structuri cu atributii pe linia politiei judiciare, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase - I.G.P.R., pun in executare, marti, 100 de mandate de perchezitie domiciliara, intr-un…

- La data de 2 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat o perchezitie in satul Stupina, comuna Crucea, la domiciliul unui barbat, de 32 de ani, banuit ca ar fi detinut fara drept o arma neletala, supusa autorizarii.In urma perchezitiei efectuate,…

- Nr. 158 din 17 februarie 2023 PERCHEZITII LA O PERSOANA BANUITA DE NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR La data de 16 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj,…

- FOTO Percheziții in Alba: O arma artizanala și muniție letala, gasite de polițiști intr-o locuința. Un barbat a fost reținut Un barbat din comuna Valea Lunga a fost reținut de polițiști, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La locuința sa a fost gasita o arma artizanala și muniție…

- Politistii mureseni au descins la domiciliile a doua persoane in varsta de 29 si 45 de ani, din Valea Larga, intr-un dosar penal referitor la infractiunea de folosire a animalelor vii in dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, ocazie cu care au depistat si o serie de arme detinute…