- © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul treiCHIȘINAU 6 feb - Sputnik. In dupa-amiaza de sambata, oamenii legii au fost alertați ca un bebeluș a fost gasit in scara unui bloc din centrul Capitalei. Polițiștii, dar și medicii s-au indreptat la fața locului pentru…

- CARAS-SEVERIN – Politistii si jandarmii caraseni si-au facut simtita prezenta in viata judetului printr-un nou weekend de verificari pe linie de pandemie! „La activitați au participat peste 250 de efective. Au fost verificate 77 de societați comerciale si 489 de mijloace de transport persoane, fiind…

- Poliția din Romania nu glumește. Dupa ce salariile bugetarilor au fost inghețate, oamenii legii au discutat cu ministrul de Interne Lucian Bode, insa fara rezultat. Sindicaliștii din poliție au convenit sa nu mai dea amenzi incepand de astazi. O buna parte din amenzile aplicate de oamenii legii erau…

- CARAS-SEVERIN – Intr-o zi, trei cazuri de sfera penalului. In doua dintre ele, alcooltestul a indicat doua rezultate ce depasesc doua miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat! Politistii oraviteni au tras pe dreapta pentru control, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, pe strada Mitropolit…

- Acum, bebelușul este in ingrijirea medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare.”Politistii din Baia Mare au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 21:00 (luni seara - n.red.), o femeie a gasit abandonat un bebelus pe strada Horea, din municipiu,…

- CARAS-SEVERIN – Politia judetului a prezentat tabloul rutier al ultimelor 24 de ore, axat pe faptele de natura penala! Intr-un prim caz, politistii rutieri au tras pe dreapta un tanar de 23 de ani din Bocsa care conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din oras. La testarea cu aparatul Drugtest…

- Polițiștii muncipiului Dej au fost sesizați despre faptul ca o persoana careia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, a votat pe o lista suplimentara. Oamenii legii din Dej urmeaza sa verifice sesizarea. Sunt efectuate cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunii…