Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și salvatorii au fost solicitați azi in Rebrișoara la un accident….mai neobișnuit. Un barbat ce se afla la vanatoare a fost impușcat de partenerul sau. Un apel la 112 anunța un accident…pe un fond de vanatoare! Doi prieteni au ieșit cu armele, iar unul dintre ei a fost impușcat de celalalt.…

- Se pare ca aceasta a fost și prima suspiciune a personalului spitalului in momentul in care s-a constatat ca trupul unui decedat disparuse fara urma. Reacția Spitalului Floreasca „Noi am avut pe data de 31 decembrie doua persoane care au decedat și una dintre familii a identificat cadavrul și acesta…

- Ieri, 27 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și … Post-ul Poliția a descins in Targul din Baleni, dupa vanzatorii de materiale pirotehnice interzise apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Delia a semnat scrisoarea prin care 90 de cantareți din Romania cereau bani de la guvern pe motiv ca nu au mai avut concerte. Insa, tot cantareța este cea care nu respecta legea și pune in pericol populația. Politisti de la Sectia 2 au aplicat sambata o sanctiune contraventionala in valoare de 2.000…

- In aceasta dimineata cine a vrut sa intre pe drumul catre Ion Corvin a fost verificat de fortele de ordine.Asta in ciuda eforturilor si a demersurilor facute catre autoritati de Inalt Prea Sfintia Sa Teodosie de a lasa enoriasii sa ajunga la pelerinajul traditional organizat la Manastirea Sfantul Andrei.Ba…

- Astazi, in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Sectiei 3 si jandarmi din cadrul I.J.J. Constanta, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, in timp ce desfasurau o actiune pe linia prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Sars Cov 2, au constatat faptul ca, la un local situat pe strada…

- Politistii din municipiul Caransebes au intrerupt un majorat ce era organizat in curtea unei case din localitatea Slatina-Timis, participantii fiind amendati cu 10.000 de lei pentru ca nu respectau normele de protectie sanitara impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19, a informat duminica Inspectoratul…

- Un eveniment privat la care participau 50 de persoane, organizat intr-un restaurant din sectorul 3, a fost intrerupt de polițiștii din Capitala. Aceștia au verificat sambata activitatea a peste 1.800 de restaurante și terase și au dat amenzi de peste 270.000 de lei.Potrivit Poliției Capitalei,…