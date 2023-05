Poliția a descins în Romlux în căutarea celor racordați ilegal la rețeaua electrică La data de 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, alaturi de reprezentanții unui furnizor de energie electrica, au organizat o acțiune pe raza localitații, pe linia depistarii și sancționarii persoanelor care sustrag energie electrica. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca doua locuințe sunt racordate ilegal la rețeaua de furnizare a energiei electrice, prin instalații improvizate efectuate la sistemul public de iluminare stradala pe timp de noapte. Proprietarii celor doua locuințe, respectiv doi barbați de 30 și 54 de ani, sunt cercetați in cadrul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

