Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere si vatamare corporala, ambele infractiuni din culpa, in cazul incendiului de sambata dupa-amiaza, de la un centru de incarcare butelii din localitatea Fantanele, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere si vatamare corporala, ambele infractiuni din culpa, in cazul incendiului de sambata dupa-amiaza, de la un centru de incarcare butelii din localitatea Fantanele, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Pe numele unui barbat din Bujoreni polițiștii de la Rutiera au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Ieri, polițiștii au fost sesizați de o unitatea spitaliceasa cu privire la faptul ca, un barbat s-a prezentat la spital, pentru ingrijiri medicale,…

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere, vatamare corporala si distrugere din culpa in urma exploziei de vineri de la Rafinaria Petromidia, soldata cu moartea unei persoane si ranirea altor cinci. Starea celor doi lucratori, transferati la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti,…

- Un tanar din comuna doljeana Siliștea Crucii este cercetat pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati ieri prin apel 112 de catre un tanar…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului de joi dimineata de la Aninoasa, in care doua persoane au murit si sapte minori au ajuns la spital, ei stabilind, in baza primelor cercetari de la fata locului, ca soferul microbuzului in care se aflau copiii care…

- Politistii Sectiei 2 Ploiesti au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, dupa ce mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost distruse. Potrivit datelor comunicate, duminica, AGERPRES, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei 2…

- Barbatul de 32 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul in localitatea Celei din Gorj, oamenii care au vazut intreaga scena au sunat imediat la 112. Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de medici, victima a decedat. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut loc, duminica, in…