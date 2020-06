Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul din comuna Calarași, județul Cluj, care a fost filmat cu fetița in brațe la volan, a fost amendat de polițiștii clujeni cu 700 de lei pentru ca a provocat indignarea cetațenilor și a primit un avertisment pentru ca minora nu statea in mașina intr-un scaun special.

- Politistii din Câmpia Turzii au fost sesizati de catre personalul medical al Spitalului din municipiu despre faptul ca, un barbat de 84 de ani din aceeași localitate, internat la spital în data de 19 aprilie a sarit luni de la geamul salonului în care se…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.959 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 61 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…