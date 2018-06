Stiri pe aceeasi tema

- Politia a facut public luni seara portretul-robot al barbatului care a jefuit o banca din Cluj-Napoca, de unde a furat 20.000 de lei, dupa ce i-a amenintat pe angajati cu un cutit. Politistii cauta un tanar de 25- 30 de ani, cu constitutie atletica, cu inaltimea de aproximativ 180 de centimetri, informeaza…

- Atac armat la Malmo, in Suedia. Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara la Malmo, a anuntat politia suedeza intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor. Poliția a mai precizat…

- Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica chiar de iubita, informeaza observator.tv. Tanara a alertat imediat Poliția. Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa…

- Un pilot de raliu si doi spectatori au fost raniti, duminica, la Campionatul de Viteza in Coasta din Brasov, dupa ce concurentul a pierdut controlul vehiculului si a lovit o masina parcata pe marginea drumului, in care se aflau doua femei, transmite corespondentul Mediafax. Accidentul s-a produs duminica…

- Politistii au efectuat, luni, perchezitii intr-o camera de detentie din Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi, intr-un caz de inselaciune, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

- Un hot care a furat un autoturism sub amenintarea cutitului a fost prins de politistii giurgiuveni, care au tras mai multe focuri de arma in pneuri, potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de IPJ Giurgiu. In noaptea de sambata spre duminica, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Politistii l-au gasit pe autorul atacului cu cocktailuri Molotov de la sediul PSD Timiș care a avut loc joi. Conducerea judeteana a filialei, care a depus o plangere la politie si a condamnat public incidentul. La aproape 24 de ore dupa atac, oamenii legii din Timisoara au identificat un prim suspect…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…