Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a depistat si confiscat aproximativ o tona si peste 5.000 de litri de produse de protectie a plantelor in urma unei actiuni desfasurate in Bucuresti si in alte 23 de judete.

- In urma unui control la o societate comerciala specializata in comercializarea de produse de protectia plantelor, politistii au confiscat peste 280 de litri de substanțe ce aveau termenul de valabilitate expirat. A fost intocmi dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de neluarea masurilor de…

- Marți, 15 mai 2018, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au efectuat un control la o societate comerciala din Alba Iulia, specializata in comercializarea produselor de protectie a plantelor, in scopul verificarii modului in care sunt respectate normele legale privind…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Calarasi au indisponibilizat aproximativ 200 de litri de substante toxice folosite pentru protectia plantelor, in urma unei actiuni desfasurate pe raza judetului.

- Un buzoian de 26 de ani a ajuns in stare grava la un spital din București și risca sa ramana mutilat pe viața, dupa o incaierare care a avut loc in acest weekend, in cartierul Mihai Viteazu. Conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool intre el și un amic cu doi ani mai mare. Poliția a deschis…

- Mii de sindicalisti din Sanatate participa astazi la un miting de amploare in Piata Victoriei din Bucuresti. Politia a restrictionat circulatia rutiera in Piata Victoriei, unde se afla deja cateva mii de protestatari. Potrivit Agerpres.ro, sindicalistii afiseaza bannere cu mesaje precum Daca nu ne mariti…