Poliția a căutat doi minori plecați de acasă UPDATE 2: La scurt timp dupa miezul nopții de vineri spre sambata, IPJ Buzau comunica: „Minora a fost gasita, la acest moment este la sediul poliției pentru clarificarea imprejurarilor plecarii sale de la domiciliu; la o prima evaluare nu sunt indicii sa fi fost victima vreunei infracțiuni”. UPDATE 1: Vineri seara, Poliția a anunțat ca … Articolul Poliția a cautat doi minori plecați de acasa apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

- Doi minori din județul Buzau sunt cautați de Poliție dupa ce au plecat de acasa și nu au mai revenit la domiciliu. La data de 10 august a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul ca LACATUS MARINEL-ADRIAN, in varsta…

