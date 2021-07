Stiri pe aceeasi tema

- Poliția naționala spaniola a arestat la cererea SUA un cetațean britanic implicat in compromiterea a peste 130 de conturi Twitter in anul 2020. Barbatul, un tanar de 22 de ani numit Joseph O’Connor, este acuzat ca a luat parte la o serie de spargeri de conturi. Acesta a postat mai apoi mesaje scam pe…

- Un barbat din Florida a fost condamnat luni de un tribunal de la Washington la opt luni de închisoare pentru participarea la asaltul asupra Capitoliei din 6 ianuarie, o premiera de la atacul care a zguduit democrația americana, potrivit AFP.Paul Hodgkins, în vârsta de 38 de…

- Subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice Victoria Nuland a felicitat-o pe Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, într-o discutie telefonica, pentru victoria repurtata de Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) în alegerile legislative anticipate din Republica Moldova, informeaza…

- Departamentul de Justitie al SUA a anuntat impunerea unui moratoriu privind executiile federale care denunta aspectul lor ''arbitrar'' si ''impactul disproportionat asupra persoanelor de culoare'', contrar administratiei Trump care a executat un numar record de condamnari la moarte. Uniunea Europeana…

- Au fost trase focuri de arma intr-un supermarket din Florida. Trei persoane, printre care un copil, au murit in urma incidentului. Impușcaturile au avut loc intr-un supermarket din Palm Beach. Conform CNN , autorul atacului a murit. Persoanele care au murit sunt un barbat, o femeie și un copil. „Cel…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui republican Donald Trump, a declarat în timpul unei conferința QAnon din Texas ca în Statele Unite ar trebui sa aiba loc o lovitura de stat militara ca în Myanmar, relateaza Business Insider. Flynn…

- Șapte persoane au murit, duminica, dupa ce un individ a deschis focul in timpul unei petreceri aniversare in statul american Colorado, potrivit The Guardian. Politia din Colorado Springs a primit dimineata un apel de urgenta dintr-un parc de rulote, unde a gasit sase adulti ucisi de gloante si un barbat…

- Presedintele american Joe Biden a crescut luni de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice chiar din interiorul Partidului Democrat, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Astazi modific pragul anual de admitere…