Poliția a arestat 15 persoane într-un dosar de contrabandă de ţigări: activau în Suceava, Neamţ şi Iaşi Un numar de 15 persoane din judetele Suceava, Neamt si Iasi au fost retinute intr-un dosar de contrabanda de tigari in urma in urma a 85 de perchezitii efectuate, vineri, de politistii din Vaslui, anunta, sambata, IGPR, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor domiciliare (69 in judetul Suceava, opt in judetul Neamt, cate doua in judetele Vaslui, Iasi si Bacau, precum si cate una in judetele Constanta si Dambovita) au fost ridicate, in vederea cercetarilor, peste 73.000 de tigarete provenite din contrabanda. Totodata, au fost indisponibilizati peste 260.000… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

