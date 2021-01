Stiri pe aceeasi tema

- Continua activitațile pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, de catre Inspectoratul de Poliție Județean Alba, privind masurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem…

- Evenimente private sistate de polițiști. In noaptea de 27 spre 28 decembrie, politistii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au constatat ca, la un restaurant era in desfașurare un eveniment cu caracter privat, cu participarea unui numar de persoane mai mare decat capacitatea. Politistii au limitat…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in ultima zi, peste 8.000 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat,…

- Pe 29 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 100 de amenzi in cuantum de 18.500 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.121 de persoane și 94 de societați comerciale cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse. Din cauza COVID-19, in județul Suceava au ramas 647…

- Polițiștii hunedoreni au fost prezenți la datorie și in ziua de duminica care tocmai a trecut. Astfel ca, dupa o serie de controale pe raza județului s-au dat amenzi de zeci de mii de lei. Cele mai mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea masurii de protecție individuala. „Pentru…

- Politistii au aplicat, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate pentru limitarea raspandirii virusului de COVID-19, peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de MAI. Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de nepurtarea…

- Polițiștii hunedoreni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali sunt zilnic implicați in diferite activitați de control pentru prevenirea și raspandirea COVID-19. Astfel ca, in urma unor controale in zonele aglomerate și in mijloacele de transport de pe raza județului Hunedoara, oamenii legii au…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost depistate 293…