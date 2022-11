Poliția a ajuns bătaia de joc a infractorilor la Giurgiu Incidentele in care sunt implicați polițiști sunt tot mai dese la Giurgiu. Și nu este vorba despre incidente in care Poliția sa iși arate profesionalismul, ci despre tot mai dese ocazii in care polițiștii sunt motiv de ”bașcalie”. A trecut ceva mai mult de o luna de cand semnalam un incident in care un echipaj de Poliție din Giurgiu lovea un biciclist și pleca mai departe ca și cum nimic nu se intamplase și polițiștii din Giurgiu ajung din nou in prim-plan. Mai intai, printr-o ”isprava” a unui tanar instituționalizat intr-o școala speciala, care s-a filmat (tare mandru) dansand pe o mașina de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

