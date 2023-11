Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Sibiu a emis duminica mandate de arestare preventiva pe numele celor trei barbați care l-ar fi batut si ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Este vorba de Cosmin Costinel Zuleam, Marian Cristian Minae si Laurentiu Ghita. „In baza art. 226 si art. 223 alin.1 lit.a si alin.2 CPP, raportat…

- Cei 3 barbați suspectați ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner in timpul unui jaf care a avut loc in vila acestuia din Sibiu, in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, au fost dați in urmarire. Barbații au intrat peste Adrian Kreiner, care se afla la momentul acela in locuința sa alaturi…

- Barbatul reținut și audiat vreme de 12 ore ca suspect in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner spune ca a fost batut de poliție. Și nu e primul suspect care face astfel de acuzații. Din pușcarie, Gheorghe Dinca povestea ca mascații din Craiova l-au batut extrem de rau zile in șir, fara ca…

- Polițiștii sunt in cautarea unei femei care ar fi complicele celor trei indivizi care l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, transmit ȘtirileProTV. Femeia ar fi iubita unuia dintre suspecți și tot ea ar fi incercat sa gaseasca clienți pentru ceasurile de lux furate de la milionar. ”In…

- Primele imagini cu prinderea atacatorului milionarului din Sibiu / VideoSTIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini cu capturarea unuia dintre atacatorii milionarului din Sibiu, Adrian Kreiner, care a murit la spital. El a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj.…

- Anchetatorii i-au identificat pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Criminalii ar fi din județul Dolj. Pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Identificarea a fost facuta cu ajutorul probelor ADN ridicate din mai multe locații,…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Au aparut informații explozive in cazul lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis de trei barbați in casa lui din Sibiu. S-a aflat cine ar fi aceștia și unde ar fi locuit inainte sa recurga la gestul extrem. Poliția a intrat in posesia mai multor informații.