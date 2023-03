Stiri pe aceeasi tema

- Cat va costa asigurarea auto dupa ce se vor plafona tarifele la polițele RCA. Proiectul pleaca la Guvern spre arobare In urma retragerii autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat un proiect care vizeaza plafonarea tarifelor…

- ASF plafoneaza tarifele la polițele RCA. Cat va costa asigurarea dupa ce proiectul va fi aprobat de Guvern Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pregatit proiectul pentru plafonarea tarifelor la polițele RCA dupa retragerea autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania. Potrivit…

- Autorizația de funcționare a Euroins a fost retrasa pentru ca firma nu a respectat regulamentele, si nu din cauze economice. Declarația a fost facuta de directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol, sambata, la emisiunea Income, de la Antena 3 CNN, iar acum se ia in calcul revenirea la prețurile…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat vineri ca poate fi o solutie plafonarea preturilor la politelor RCA pe o perioada limitata de timp, dupa intrarea in insolvența a Euroins, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Potrivit ASF, in luna februarie 2023, tarifele de referinta la politele RCA au fost cuprinse intre 1.210 lei si 1.646 de lei. Cresterea a fost cuprinsa intre 183 si 211 lei fata de luna august a anului trecut, in procente majorarea fiind cuprinsa intre 13,8% si 17,8%. Cresterea medie s-a situat la 16,28%.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea prețurilor la polițele RCA in vederea protecției consumatorilor, a anunțat joi, 9 martie, Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al instituției, potrivit Hotnews.ro și Agerpres . Intrebat daca Autoritatea ia in calcul o plafonare pentru…

- Șoferii vor plati mai mult, incepand cu luna aceasta, pentru polițele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA. ASF a publicat marți noile tarife de referința pentru polițele RCA. Tarifele in cazul mașinilor sub 3,5 tone:

- Municipalitatea vrea sa majoreze și taxele la serviciile de curațenie stradala, prestate de Serviciul Municipal de Utilitate Publica (SMUP), dupa ce a propus majorarea taxei de salubritate cu 30%. Proiectul privind creșterea acestor taxe va ajunge in ședința Consiliului Local Bacau programata pentru…