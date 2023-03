Polițele RCA, plafonate pentru 6 luni! Care vor fi tarifele Guvernul Romaniei pregatește plafonarea tarifelor la polițele RCA dupa ce societatea Euroins a intrat in insolvența, iar prețurile risca sa creasca din nou. Executivul va obliga firmele sa reduca prețul polițelor RCA timp de 6 luni. Astfel, potrivit documentului pregatiti de Guvern, tarifele maxime pentru polițele RCA se stabilesc la nivelul celor practicate de fiecare […] The post Polițele RCA, plafonate pentru 6 luni! Care vor fi tarifele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nici macar asiguratorii, brokerii și specialiștii in asigurari nu ințeleg in acest moment cum se vor aplica tarifele maxime RCA gandite de ASF, autoritate pe care o acuza de „habarnism” și „incompetența” in contextul falimentului Euroins. Asiguratorii spun ca li s-a propus sa aplice tarifele finale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ) propune plafonarea prețului RCA la nivelul din martie 2022. ASF va inainta, luni, Ministerului Finantelor Publice o propunere privind stabilirea unor tarife pentru asigurarile auto la nivelul celor din luna martie a anului trecut. Proiectul pentru plafonarea…

- Cat va costa asigurarea auto dupa ce se vor plafona tarifele la polițele RCA. Proiectul pleaca la Guvern spre arobare In urma retragerii autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat un proiect care vizeaza plafonarea tarifelor…

- ASF plafoneaza tarifele la polițele RCA. Cat va costa asigurarea dupa ce proiectul va fi aprobat de Guvern Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pregatit proiectul pentru plafonarea tarifelor la polițele RCA dupa retragerea autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania. Potrivit…

- Guvernul va susține toate masurile necesare pentru a proteja interesele asiguraților afectați de evoluțiile de pe piața RCA, declara purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce ASF a decis sa retraga autorizația de funcționare a Euroins, constatand indiciile starii de insolvența.„Guvernul…

- La solicitarea Comisiei Europene, Guvernul Romaniei a decis sa aplice sancțiuni mult mai dure pentru incalcarea regulilor de circulație, anunțand deja incasari de cateva milioane de euro pe an din amenzi. Totodata, pe multe porțiuni de drumuri va fi redusa viteza de circulație, iar starea tehnica a…

- Executivul a aprobat semnarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei, in punctul de trecere al frontierei de stat Leușeni – Albița, pe sensul de intrare in Romania, scrie Ziarul Național . Acordul va contribui la accelerarea…

- Dupa cum s-a observat pana acum, 2022 a fost cel mai rau an pentru inflație. Prețurile au crescut la toate, dar mai ales la energie, alimente, piese auto, etc. Romanii sunt din ce in ce mai nemulțumiți de scumpiri, de faptul ca prețurile sunt in continuare ridicate la piesele auto și la polițele RCA,…