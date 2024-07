Poliţele RCA, mai scumpe în Bucureşti şi Ilfov Soferii din Bucuresti si Ilfov vor cumpara mai scump politele RCA. Explicatia pentru aceste scumpiri ar fi ca in Capitala si in judetul Ilfov accidentele sunt mai frecvente, iar valoarea daunelor este printre cele mai mari din țara. Tarifele de referinta pentru soferii din Bucuresti si Ilfov vor fi diferite in comparatie cu cele pentru soferii […] The post Politele RCA, mai scumpe in Bucuresti si Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat noile tarife de referinta pentru politele RCA. Astfel, asigurarile auto obligatorii vor fi mai scumpe in Bucuresti si in Ilfov.Explicatia tine de faptul ca in aceste locuri accidentele sunt mai frecvente iar valoarea daunelor este printre cele mai…

- Un barbat care era transportat cu ambulanta la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Bucuresti a lovit personalul autospecialei si s-a aruncat in Dambovita. Trei politisti au intrat in apa dupa el. ”La data de 2 iulie, in jurul orei 20.40, politistii Sectiei 14 au fost…

- A fost prapad in Capitala dupa ce meteorologii au anunțat Cod roșu de furtuna. Marile bulevarde au fost inundate, iar vantul puternic a doborat copaci și a smuls acoperișuri. Pompierii au avut de gestionat aproape 400 de interventii in urma furtunii care a afectat joi seara Bucurestiul si judetul Ilfov,…

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Soferii din Bucuresti si Ilfov vor plati mai mult pentru RCA fata de restul tarii. Noua masura, care ii dezavantajeaza pe bucuresteni, s-ar putea aplica de anul viitor. KPMG, firma angajata sa calculeze pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prețurile de referința pentru RCA, va opera mai…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…