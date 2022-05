Poliţele RCA de la City Insurance au valabilitatea prelungită Guvernul a prelungit termenul de valabilitate pentru polițele RCA și de garanții City Insurance , la 150 de zile. Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Guvernul a aprobat astazi ordonanta de urgenta privind modificarea articolului 262, alineatul 3 indice 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit termenul de valabilitate pentru polițele RCA și de garanții City Insurance, la 150 de zile. Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – garantii, emise de societati impotriva…

- Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Guvernul a aprobat un proiect pentru modificarea si completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘Este o masura prevazuta in programul de guvernare 2021-2024’, a spus Carbunaru, dupa sedinta de guvern. Actul…

- Universitațile vor putea organiza activitați și in format online cu studenții incepand de anul universitar viitor, in conformitate cu o noua Ordonanța de Urgența care va modifica Legea educației, potrivit surselor Edupedu.ro. Ministerul Educației a transmis, vineri, o nota prin care a anunțat universitațile…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Nu sunt probleme cu stocurile de carburanti. Ministerul Energiei va reveni in cateva minute cu detalii”, a declarat Dan Carbunaru, in mesajul catre presa. Ministrul Energiei, Virgil Popescu a scris, imediat, pe Facebook, ca ”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii”.…

- Guvernul a decis, duminica, sa trimita in Ucraina o a doua transe de ajutoare ce consta in combustibili, veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare, dar și alimente, apa si medicamente, in valoare totala de 3 milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.