Proprietarii de mașini vor putea sa-și cumpere Asigurari Obligatorii de Raspundere Civila (RCA) direct de la stat. Aceasta decizie, care ar urma sa fie implementata inca din acest an, ar fi una dintre cele mai importante schimbari intervenite in piața de asigurari, dupa recenta introducere a decontarii directe in polițele RCA. In acest sens, pe […]