- Poliția Cluj s-a sesizat din oficiu dupa apariția unor informații in presa, potrivit carora un elev de clasa a VI-a a fost batut cu pumnii și picioarele de catre profesorul sau de matematica. „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, referitoare la un elev al unei unitați școlare…

- S-a dublat numarul pacientilor cu etilism acut prezent in urgenta, in pandemie, avertizeaza medicii. Majoritatea sunt pacienti COVID pozitiv. In plus, continua sa apara cazuri de intoxicatii cu alcool toxic. Ieri, un pacient a murit din aceasta cauza, iar altul se afla in coma la Terapie Intensiva.…

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva, prinsa dopata in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, dupa proba de patinaj artistic pe echipe, va putea concura din nou la olimpiada. Instanța suprema a sportului a decis luni, 14 februarie, ca rusoaica este nevinovata. Prin urmare, ea poate reveni in…

- Prețul imobiliarelor a fost umflat cu zeci de mii de euro in ultima perioada, in intreaga țara. Cu cat se vinde un apartament de 55 metri patrați in Cluj-Napoca și cat valoreaza in realitate?

- Liberalii vor solicita audierea in Parlament a presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, pe tema preturilor la politele RCA, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului.

- Politele obligatorii RCA sunt de doua ori mai scumpe decat acum 6 luni, iar valoarea unui asigurari a ajuns cat rata unei case sau a unei masini noi. Pana acum, autoritatile nu au luat nicio masura, iar soferii au ajuns la limita disperariii.

- Apar noi detalii in privința demersurilor ce vizeaza eliminarea centralelor de apartament. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat recent ca peste doar cateva zile va fi prezentata coaliției o varianta de text de lege. „Centralele de apartament existente nu pot fi afectate de nicio reglementare…

- A construit un supermarket sub pretextul renovarii unui apartament. Cazul a avut loc in orașul ucrainean Harkov. Potrivit presei din tara vecina, autoritatile au eliberat autorizația pentru reconstrucția unui apartament de 60 de metri patrați și extinderea unui magazin alimentar.