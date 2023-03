Stiri pe aceeasi tema

- Cei 2,5 milioane de șoferi romani care au asigurari auto obligatorii incheiate la Euroins vor putea circula in continuare pe drumurile publice, chiar daca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis intrarea acesteia in faliment , arata, intr-un comunicat, Uniunea Naționala a Societaților…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment…

- UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania – a luat nota de decizia Autoritații de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii de…

- UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania a luat nota de decizia Autoritații de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment…

- Omniasig, parte a grupului Vienna Insurance Group (VIG), a reacționat dupa ce Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a anunțat saptamana trecuta un posibil „faliment anunțat” in domeniul asigurarilor. Compania așteapta ca autoritațile sa asigure aplicarea legislației și stabilitatea sectorului…

- Interesul romanilor pentru asigurarile de locuințe a crescut semnificativ ca urmare a evenimentelor seismice din ultima perioada, arata o noua analiza realizata de UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania.

- Interesul romanilor pentru asigurarile de locuințe a crescut semnificativ ca urmare a evenimentelor seismice din ultima perioada, arata o noua analiza realizata de UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania.

- UNSAR atrage atentia ca, la nivel national, doar 20% dintre locuinte sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, iar in judetul Gorj procentul este chiar si mai mic, respectiv de circa 9%, in conditiile in care cutremurul reprezinta unul dintre principalele riscuri identificate de romani in legatura…