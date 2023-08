Polițele de asigurare Euroins valabile până pe 8 decembrie Polițele de asigurare emise de compania Euroins, care urmau sa expire automat pe 8 septembrie, vor fi valabile inca trei luni, pana la data de 8 decembrie. Anunțul fost facut joi de premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a explicat motivul pentu care s-a operat aceasta modificare, in sensul ca sunt inca in vigoare 1,8 milioane de […] The post Polițele de asigurare Euroins valabile pana pe 8 decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

