Stiri pe aceeasi tema

- Aflata dupa mult timp intr-un stagiu peste granita, Politehnica Timisoara s-a si intarit de „afara”. Croatul Karlo Plantak a sosit chiar din tara care-i gazduieste pe alb-violeti, venind de la divizionara secunda slovena Aluminij, in timp ce bulgarul Aleksandar Tsvetkov a jucat ultima data chiar in…

- Se cauta voluntari pentru Muzeul Satului . Este binevenita orice persoana cu varsta de minim 16 ani și spirit de voluntar. Pentru ce e nevoie de ei? • Pentru supravegherea gospodariilor din sat in timpul vizitelor o Pe timp de weekend in perioada 1 iulie – 15 septembrie, intre orele 10:00-18:00 • Pentru…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe și mijlocașul croat Adnan Aganovic au cazut de acord privind prelungirea contractului. Jucatorul, in varsta de 34 de ani, a semnat o noua ințelegere cu gruparea covasneana, valabila pana vara viitoare, cu opțiune de prelungire. Sepsi OSK i-a mai transferat,…

- CFR Cluj a oferit 300.000 de euro pentru Mihai Popa (21 de ani), portarul celor de la FC Voluntari, deținut in co-proprietate cu Astra. Mihai Popa, goalkeeper transferat de FC Voluntari de la Astra Giurgiu in vara lui 2021, a impresionat in primul sau sezon in poarta ilfovenilor. Popa a incasat 35 de…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunța o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.

- Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret Intorsura Buzaului face un apel la persoanele care sunt dornice sa dea o mana de ajutor in cadrul festivalului, care are loc la Intorsura Buzaului, in perioada 24-26 iunie. Daca aveți disponibilitate pe toata perioada festivalului ,,Intorsura Fest’’,…

- Dupa doi ani de pandemie in care și activitatea instituțiilor teatrale a fost profund afectata, teatrul maghiar timișorean „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 22 – 29 mai al XIII-lea Festival Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, unul din cele mai importante evenimente culturale pe plan regional,…

- Organizatorii festivalului cauta peste 1.000 de voluntari care sa li se alature in cea de a patra calatorie de la malul Marii Negre. Cei care doresc sa se inscrie in cea mai tare experienta a verii, au sansa sa vada culisele evenimentului, sa faca parte din echipele artistilor internationali si sa guste…