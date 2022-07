Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a cedat in cel de-al treilea test disputat in cadrul stagiului centralizat din Slovenia. Astazi, cu o garnitura tanara, alb-violetii au fost depasiti de divizionara secunda NK Fuzinar Ravne, scor 1-3. Singurul gol al banatenilor a fost marcat de Razvan Milea. Timisorenii au inceput…

- Politehnica Timisoara cauta voluntari in toate zonele orasului de pe Bega, inclusiv in localitatile limitrofe, pentru a se apropia de mai multi fani in noul sezon mai ales printr-o serie de evenimente organizate in cartiere. Toti cei interesati se pot inscrie online pana la finele lunii si pot beneficia…

- Aflata dupa mult timp intr-un stagiu peste granita, Politehnica Timisoara s-a si intarit de „afara”. Croatul Karlo Plantak a sosit chiar din tara care-i gazduieste pe alb-violeti, venind de la divizionara secunda slovena Aluminij, in timp ce bulgarul Aleksandar Tsvetkov a jucat ultima data chiar in…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe și mijlocașul croat Adnan Aganovic au cazut de acord privind prelungirea contractului. Jucatorul, in varsta de 34 de ani, a semnat o noua ințelegere cu gruparea covasneana, valabila pana vara viitoare, cu opțiune de prelungire. Sepsi OSK i-a mai transferat,…

- CFR Cluj a oferit 300.000 de euro pentru Mihai Popa (21 de ani), portarul celor de la FC Voluntari, deținut in co-proprietate cu Astra. Mihai Popa, goalkeeper transferat de FC Voluntari de la Astra Giurgiu in vara lui 2021, a impresionat in primul sau sezon in poarta ilfovenilor. Popa a incasat 35 de…

- Organizatorii primei editii a Targului de carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, care se va desfasura la Sfantu Gheorghe la finele acestei luni, cauta tineri voluntari pentru acest eveniment. Elevii si studentii dispusi sa se implice in organizarea SepsiBook se pot inscrie pana…