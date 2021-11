Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect inovativ ce ii invața pe copii sa citeasca se desfașoara la nivel național. Din cele 105 școli ce vor avea laboratoare de literație, trei sunt la noi in județ. Conform unor date statistice publicate de Monitorul educației și formarii , 35 % dintre copii sunt CITITORI SLABI. Peste 40% dintre…

- Alb-violetii Timisoarei ii vor infrunta pe cei ai Pitestiului pentru un loc in semifinalele competitiei K.O. Astazi, Politehnica Timisoara a aflat ca va evolua cu FC Arges in sferturile Cupei, astfel ca banatenii vor beneficia in duelul cu gruparea de Liga I de avantajul terenului propriu. Pitestenii…

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…

- Debutul antrenorului Nicolae Croitoru pe banca alb-violetilor nu a fost unul fericit. Politehnica Timisoara a fost depasita la limita, scor 0-1, de gazda partidei din runda a 10-a, Unirea Slobozia. Formatia lui Adrian Mihalcea a stat mai bine pe picioare pe o suprafata care a fost plina de apa si a…

- Politehnica si-a redus numeric lotul prin despartirea de un jucator tanar sosit in vara. E vorba de Bogdan Minteuan, care a evoluat pentru alb-violeti in doar trei jocuri oficiale. „Politehnica Timisoara s-a despartit de comun acord de jucatorul Bogdan Minteuan”, se arata in comunicatul clubului. Minteuan…

- Politehnica Timisoara a depasit perioada nefasta din Liga 2 cu un succes in Cupa Romaniei. Alb-violetii au punctat o data, dar suficient de aceasta data, la Slobozia, unde s-au impus cu 1-0 in fata Unirii. Reusita a fost una speciala, Octavian Ursu si-a spalat din pacatele rundei trecute cu Ciucul,…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Astazi, la sediul FRF, au fost stabilite partidele din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara, intrata direct in aceasta faza, va evolua in deplasare cu divizionara C Soimii Lipova. Concitadina alb-violetilor – Ripensia Timisoara – va avea parte de un derby banatean, tot „afara”, cu Resita…