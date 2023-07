Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a anunțat oficial transferul lui Arda Guler (18 ani), mijlocașul ofensiv adus de la Fenerbahce. Internaționalul turc a semnat pe 6 ani cu madrilenii, care au platit pentru el 20 de milioane de euro. Real Madrid l-a prezentat pe Arda Guler „Arda Guler este jucatorul lui Real Madrid. Clubul…

- Dupa o vacanța de trei saptamani, FC Argeș a inceput astazi pregatirea pentru noul sezon competițional. Antrenorul Alexandru Pelici a avut la primul antrenament 19 jucatori, fotbaliști care au facut parte din lot și anul trecut, jucatori care in precedenta ediție de campionat au fost imprumutați la…

- Unul dintre acționarii Farului, Ciprian Marica (37 de ani), a criticat deciziile tehnico-tactice luate de selecționerul naționalei U21 a Romaniei, Emil Sandoi (58 de ani), din meciurile cu Spania, 0-3, și Ucraina, 0-1, de la Campionatul European de Tineret. ...

- Reprezentativa de tineret a Romaniei U21 susține sambata, 24 iunie, cel de-al doilea meci din grupa B, impotriva Ucrainei. Invinși de Spania, luni, scor 0-3, "tricolorii" lui Emil Sandoi sunt obligați sa caștige pentru a ramane in carțile calificarii in sferturi și a depinde numai de ei in ultimul meci…

- Antonio Sefer (23 de ani) a plecat in aceasta dimineața in Israel pentru a se alatura noului sau club, Hapoel Beer Sheva, cu care a semnat un contract pe 4 sezoane. Fostul rapidist s-a aratat deranjat de atitudinea conducatorilor de la naționala U21, care au decis sa nu-l convoace la ultimele acțiuni. …

- Ce ne puteți spune despre licența lui Dinamo? Ați primit vreun raspuns de la FRF? Urmeaza sa mergeți la TAS? – Deocamdata, nu am primit niciun raspuns. Dupa ce vom primi acest raspuns ne așezam la masa și discutam daca mergem la TAS sau nu. Acum nu pot spune nimic despre TAS. Sa vedem ce […]

- Obiectivul fixat pentru stagiunea viitoare de CSM Unirea Alba Iulia, respectiv promovarea in Liga 2 in 2024, an cand clubul implinește un veac, aduce dupa sine motificari masive in efectiv, asta pe langa instalarea unui nou antrenor principal. Daca in privința bancii tehnice sunt negocieri avansate…

- Edi Iordanescu ii va convoca pentru meciurile cu Kosovo și cu Elveția doar pe fotbaliștii U21 pe care are de gand sa-i foloseasca, pe ceilalți ii va ceda lotului de tineret pentru Campionatul European care va avea loc tot in iunie. Succesele pe care le-a inregistrat naționala de tineret in anii recenți…