- FOTO| Triumf spectaculos la Concursul ”Scari 2023”: Plutonierul Popa Ioan a adus victoria acasa! FOTO| Triumf spectaculos la Concursul ”Scari 2023”: Plutonierul Popa Ioan a adus victoria acasa! Popa Ioan din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a triumfat in cadrul concursului…

- Primele doua goluri primite in acest sezon au condus și catre prima infrangere din campionat a Metalului. Etapa a 6-a, cea care a programat derby-ul seriei, n-a fost una de bun augur pentru alb-albaștri, buzoienii pierzand cu 1 la 2, rezultat in urma caruia Metalul aluneca pana pe locul 3 in Seria a…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, s-a certat cu un suporter dupa victoria obținuta de vicecampioana pe terenul Farului, scor 1-0. FCSB a invins-o pe Farul profitand de un penalty dictat ușor de Sebastian Colțescu. Spectatorii prezenți la Ovidiu s-au considerat…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a analizat victoria Romaniei (2-0 cu Kosovo) și a felicitat tactica lui Edi Iordanescu. Romania e pe loc calificabil in grupa I, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul ElvețiaRomania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra (acasa),…

- Viorel Moldovan, fostul varf al naționalei Romaniei, a fost mai bland cu tricolorii dupa victoria cu Kosovo, 2-0. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția. Romania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra (acasa), Israel…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai acuza fake news-uri: Un ultim zvon aparut este acela ca Guvernul nu ar exclude majorarea TVA cu un procentSenatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai le cere romanilor ca, atunci cand citesc o știre ce ține de deciziile guvernamentale, sa fie foarte atenți. "Fac…

- Naționala Romaniei a obținut a doua victorie in grupa B, 3-2 la seturi cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina, calificandu-se in „optimi„ la Campionatul European, iar doua dintre jucatoare, Diana Vereș și Raisa Ioan, vorbesc despre acest succes, despre sprijinul de acasa și despre ce urmeaza Luni seara,…

- AEK Larnaca a remizat acasa cu echipa belarusa Torpedo Jodino, 1-1, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al comeptiței Europa Conference League, dupa ce se impusese cu 3-2 in deplasare, scrie Agerpres.Spaniolul Pere Pons (90+6) a deschis scorul pentru ciprioti, dar oaspetii au reusit egalarea…