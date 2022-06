Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Rapid Jibou, caștigatoarea eventului in Salaj, va reprezenta județul la barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Tragerea la sorți a fost una cu ghinion pentru formația de pe malul Someșului, jibouanii urmand sa intalneasca CSM Sighetu Marmației, caștigatoarea Ligii a IV-a Maramureș. Sighetenii au…

- Foresta Suceava a disputat la finele saptamanii trecute a doua manșa a primei faze a barajului pentru promovarea in Liga a II-a, pe terenul formației Oțelul Galați. In prima manșa formația suceveana a fost invinsa pe ”Areni” cu 1-0. Dupa un campionat cu fluctuații și cu puncte pierdute in principal…

- Sediul Federației Romane de Fotbal a gazduit astazi tragerea la sorți pentru stabilirea echipelor ce vor fi gazde in meciurile din manșa tur a barajului pentru menținerea / promovarea in Liga 1. Astfel, echipele clasate pe locurile 7 și 8 la finalul play-out-ului Ligii 1 vor disputa un baraj de menținere…

- U Cluj a ratat promovarea directa in Liga 1, fiind invinsa de Hermanstadt Sibiu.Scorul final a fost 1-2, iar clujenii vor merge la baraj, unde vor juca cu “frații” de la Dinamo București.U Cluj a avut un penalty neacordat in a doua repriza, iar apoi meciul a fost extrem de fragmentat. In prelungiri…

- Universitatea Cluj a urcat pe locul 2 in clasamentul Ligii 2 (asigura promovarea directa) dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Petrolul Ploiești, in ultimul meci al etapei a șasea a play-off-ului.

- Volei Club Zalau 2015 va fi nevoita sa mai joace, cel putin un sezon, in Divizia A2 Vest, dupa ce, la finalul saptamanii trecute, a ratat sansa de a promova pe prima scena a voleiului romanesc, in urma unui turneu organizat chiar in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”. Alaturi de formatia zalauana, au…