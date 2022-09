Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Asta gandește antrenorul Cheregi, avand in vedere inceputul foarte bun de sezon pe care-l are echipa din Valea Domanului! Partida dintre CSM Reșița (Liga 3) și Politehnica Timișoara (Liga 2) se va disputa miercuri, 14 septembrie, de la ora 15, pe stadionul „Mircea Chivu” și va conta pentru…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat sambata, 10 septembrie, cu 2-0, partida cu CS Șoimii Lipova, din etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! In urma acestei victorii, rosso-nerii au urcat pe primul loc, avand trei puncte peste Ghiroda și Giarmata Vii, Șoimii Lipova și Pobeda Star Bișnov! A fost o prima…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat miercuri, 10 august, cu scorul de 4-1, partida amicala cu CS Phoenix Buziaș, echipa de Liga 3, pe stadionul „Mircea Chivu” din Valea Domanului! Toate reușitele rosso-nerilor s-au marcat in prima repriza: Draghiceanu de doua ori, Aboubacar și Chera, iar de cealalta parte,…

- REȘIȚA – Vacanța este aproape gata, iar handbaliștii de la CSM Reșița se vor reuni luni, 18 iulie, dar locul desfașurarii primului antrenament nu este inca stabilit! In aceasta saptamana, conducerea rosso-nerilor a luat unele decizii privind lotul. Așadar, Dorian Turcuman, Denis Dumuța și Daniel Burac…

- Aflata dupa mult timp intr-un stagiu peste granita, Politehnica Timisoara s-a si intarit de „afara”. Croatul Karlo Plantak a sosit chiar din tara care-i gazduieste pe alb-violeti, venind de la divizionara secunda slovena Aluminij, in timp ce bulgarul Aleksandar Tsvetkov a jucat ultima data chiar in…

- REȘIȚA – Antrenorul Calin Cheregi a fost foarte laudat in ultima perioada pentru modul cum a organizat centrul de copii și juniori din Valea Domanului, iar acum i-a venit randul sa pregateasca echipa mare! Conducerea clubului a anunțat ca echipa va fi formata in mare parte din fotbaliști tineri, pe…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…