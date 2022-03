Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rapid anunța ca tribunele vor fi „arhipline” la inaugurarea noului stadion din Giulești, programata pe 26 martie. Pentru a evita specula cu privire la cererea mare de bilete, giuleștenii iau o masura radicala. Noul stadion din Giulești va fi inaugurat sambata, 26 martie, cu un meci amical intre…

- Marius Șumudica (51 ani) este in continuare suparat pe conducerea Rapidului, motiv pentru care refuza sa fie prezent la inaugurarea stadionului Rapid. Tehnicianul, liber de contract dupa desparțirea de Yeni Malatyaspor, și-ar fi dorit sa preia Rapidul, clubul sau de suflet. Oficialii clubului din Giulești…

- Pe 26 martie, in ziua inaugurarii noului stadion Rapid - Giulești, va avea loc un meci demonstrativ, de Old-Boys, intre Rapid și Politehnica Timișoara. Meciul ce va inaugura noul stadion din Giulești, un amical intre Rapid și Politehnica Timișoara, va fi precedat de un duel intre reprezentanții Old-Boys…

- Cel mai titrat antrenor al Romaniei, si campion cu Rapid in 1999, Mircea Lucescu, revine pe banca rapidista la meciul de Old-Boys ce se va disputa sambata, la inaugurarea noului Giulesti, a anuntat clubul giulestean, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noul stadion din Giulești va fi inaugurat pe 26 martie, cu un meci amical intre Rapid și Poli Timișoara. Oficialii alb-vișiniilor au anunțat cine sunt cațiva dintre invitații speciali pentru evenimentul de sambata. Foști jucatori sau antrenori importanți din istoria clubului vor lua parte la inaugurarea…

- La conferința de presa premergatoare meciului dintre Academica Clinceni și Rapid, Adrian Mutu (43 ani) a vorbit și despre inaugurarea noului stadionul Giulești. Evenimentul va avea loc pe 26 martie, intr-un meci amical cu Poli Timișoara. Academica Clinceni - Rapid se joaca sambata, 19 martie, de la…

- Mihai Iosif nu ai este antrenorul Rapidului. Anuntul a fost facut astazi, pe contul de Facebook al clubului giulestean. "Va multumesc pentru tot! A fost un an in care am reusit sa readucem impreuna Rapidul in prima liga, acesta era visul meu, iar acesta s-a implinit. De acum, visul meu este sa castig,…

- Daniel Pancu (44 de ani), fost jucator și antrenor la Rapid, a vorbit despre inaugurarea noii arene din Giulești, care va putea fi data in folosința la inceputul anului 2022. Dupa ce Gheorghe Raducanu, alias Corsicanu, liderul galeriei vișiniilor, a dezvaluit ca intenționeaza alaturi de șefii Rapidului…