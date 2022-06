Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- Prima sosire la Politehnica Timisoara pentru stagiunea 2022-23 este cea a lui Silviu Pana, fost component al Petrolului Ploiesti, campioana Ligii 2. Mijlocasul central a semnat un contract valabil pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru inca un sezon! Silviu Gabriel Pana s-a nascut pe 24 septembrie…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa intoarca rezultatul din tur de pe „Stiinta” (scor 1-2), in barajul de supravietuire cu FC Brasov. Mai mult, alb-violetii au evoluat foarte sters sub Tampa iar gazdele s-au impus pe final cu 1-0 prin reusita lui Milcho Angelov. Meciul a inceput cu ocazii decente.…

- Politehnica Timisoara are o singura cale sa-si mai impace suporterii dupa o perioada extrem de tensionata. Alb-violetii au obligatia sa salveze sportiv echipa de la retrogradare, castigand returul barajului cu FC Brasov, din deplasare. Interimarul Toni Foale e optimist, dar are si cea mai grea misiune…

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Politehnica a facut doar egal cu Metaloglobus Bucuresti. S-a incheiat 1-1 pe „Stiinta”, cu goluri marcate de nou intratii Cosmin Birnoi, pentru gazde, respectiv Alex Potecea, in contul oaspetilor. In prima parte, alb-violetii neincurajati de suporteri in semn de proteste, au irosit doua lovituri de…

- Politehnica Timisoara s-a bucurat sa fie oaspetele de onoare al „fratilor” de la Rapid Bucuresti. Arena cocheta din Giulesti a gazduit mai multe momente speciale sambata, in ziua inaugurarii. Desi banatenii au cedat pana la urma in „main event”, scor 0-1, pe final, festivalul alb-visiniu-violet a fost…