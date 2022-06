Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara are doi componenti selectionati in lotul final al nationalei Romaniei sub 19 ani pentru turneul Euro 2022 din Slovacia (18 iunie-1 iulie). Doru Andrei si Denis Radu au parcurs cu succes ultimele doua stagii de pregatire sub comanda selectionerului Adrian Vasii, desfasurate la Miercurea…

- Jucatori sub 19 ani in lotul de seniori al Politehnicii, Doru Andrei si Denis Radu au fost pastrati in lotul final al nationalei Romaniei pentru turneul final EURO 2022 care incepe peste trei zile in Slovacia. Cu ei se afla si un fost alb-violet, portarul Alex Borbei, aflat acum la Lecce. Toti cei trei…

- Politehnica Timisoara are o singura cale sa-si mai impace suporterii dupa o perioada extrem de tensionata. Alb-violetii au obligatia sa salveze sportiv echipa de la retrogradare, castigand returul barajului cu FC Brasov, din deplasare. Interimarul Toni Foale e optimist, dar are si cea mai grea misiune…

- Politehnica Timisoara e nevoita sa efectueze o deplasare lunga in ultima runda a play-out-ului, una fara miza reala in clasament. Cu locul de baraj de supravietuire „asigurat”, alb-violetii spera sa obtina la Iasi, cu alta „Poli”, o victorie de moral inaintea viitoarei duble cu FC Brasov. Banatenii…

- Sportivii din Rusia și Belarus nu vor avea voie sa concureze la Wimbledon anul acesta din cauza invaziei Ucrainei. Nume mari din tenisul mondial, precum numarul doi mondial masculin, Daniil Medvedev, din Rusia, și numarul patru mondial feminin, Arina Saba

- Politehnica Timisoara a ramas fara optiuni pe final de sezon in Liga 2. Dupa numeroasele sincope din sezonul regular si esecul de la Ciuc din play-out, alb-violetii risca un baraj pentru supravietuire. Singura varianta pentru banateni a ramas astfel sa-si castige meciurile iar urmatorul meci se anunta…

- Politehnica Timisoara s-a bucurat sa fie oaspetele de onoare al „fratilor” de la Rapid Bucuresti. Arena cocheta din Giulesti a gazduit mai multe momente speciale sambata, in ziua inaugurarii. Desi banatenii au cedat pana la urma in „main event”, scor 0-1, pe final, festivalul alb-visiniu-violet a fost…