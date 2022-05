Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a pierdut si jocul retur al barajului de mentinere in Liga 2. Gazdele de la FC Brasov au invins cu 1-0 si si-au asigurat ramanerea sportiva in esalonul secund dupa ce s-au impus si in prima mansa cu 2-1. Jocul de sub Tampa a inceput cu o ocazie pentru gazde. V. Constantin a […]…

- FC Brasov va evolua si in sezonul viitor al Ligii a II a de fotbal, dupa ce a castigat ambele manse ale barajului pentru mentinere in esalonul secund cu Politehnica Timisoara.Dupa ce s a impus cu 2 1 pe Bega, FC Brasov a castigat si sambata, cu 1 0, sub Tampa, prin golul atacantului bulgar Milcio Anghelov…

- FC Brașov joaca acasa cu Poli Timișoara, de la 12:30, in a doua manșa a barajului de salvare de la retrogradare din Liga 2. In tur, FC Brașov a invins cu 2-1. Programul complet din Liga 2 FC Brașov - Politehnica Timișoara, live de la 12:30 Click AICI pentru live+statistici! Politehnica Timișoara a…

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Partida tur din barajul de supraviețuire in liga secunda dintre Politehnica Timisoara – FC Brasov se disputa sambata, 14 mai, pe arena „Stiinta”. Ora de disputare nu a fost inca stabilita. Returul va avea loc o saptamana mai tarziu (21 mai). „Ne-am fi dorit sa jucam cea de-a doua mansa acasa, asta este,…

- Politehnica Timisoara e nevoita sa efectueze o deplasare lunga in ultima runda a play-out-ului, una fara miza reala in clasament. Cu locul de baraj de supravietuire „asigurat”, alb-violetii spera sa obtina la Iasi, cu alta „Poli”, o victorie de moral inaintea viitoarei duble cu FC Brasov. Banatenii…

- Politehnica Timisoara nu a avut de ales si a trebuit sa revina pe arena din centru, una „sub standard” pentru nivelul actual al Ligii 2. Antrenorul Nicolae Croitoru a admis dificultatile suplimentare aduse de inchiderea „Marelui oval”. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la FC Hermannstadt,…