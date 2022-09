Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia intreruperii Ligii 1, CFR Cluj a disputat un amical in compania echipei de Liga a 3-a CSM Satu-Mare, caștigat de elevii lui Dan Petrescu cu scorul de 5-0. CFR a jucat luni seara un meci de verificare contra celor de la Satu-Mare. Cu Dan Petrescu la prima partida pe banca dupa scandalul cu…

- Eugen Trica este, incepand de joi, 22 septembrie, noul antrenor principal al echipei Concordia Chiajna, tehnicianul in varsta de 46 de ani avand drept obiectiv calificarea in play-off-ul Ligii a II-a. „Noul antrenor al echipei Concordia Chiajna este Eugen Trica. Acesta a semnat un contract pana la finalul…

- FCSB a avut cel mai mult de suferit in meciurile disputate imediat dupa cele din cupele europene: a pierdut doua treimi din punctele puse in joc, de doua ori mai multe decat in cazul rivalelor CFR Cluj și Universitatea Craiova. Parcursul din preliminariile Conference, dar și calificarea in grupe au…

- CSC Dumbravita va infrunta sambata usor favorita Concordia Chiajna, intr-un inedit duel al Ligii 2: 100% alb-verde si intre comunele periurbane ale Timisoarei si Bucurestiului. Antrenorul Cosmin Stan e in continuare optimist, in ciuda infrangerii la prima aparitie acasa. Nici ilfovenii nu o duc stralucit…

- Campionatul ligii a patra, sezonul 2022-2023, din județul Cluj se va desfașura cu 12 echipe. Astazi este ultima zi de inscrieri, astfel incat este greu de crezut ca vor mai fi modificari la lista primita de la AJF Cluj. Veste buna pentru fotbalul din zona noastra, este ca vor fi patru echipe care evolua…

- CFR Cluj a pierdut acasa, scor 0-1, impotriva celor de la FC Botoșani, intr-un meci din etapa 5 a Ligii 1. Dan Petrescu a fost absent de la stadion, dupa suspendarea primita la meciul cu Chindia.

- Politehnica a anuntat azi inca doua achizitii. S-a confirmat revenirea fundasului stanga Carol Taub, precum si inregimentarea portarului Dan Isvoranu. Ambii au semnat pe doi ani de zile. Taub (29 ani) revine la Poli dupa patru ani, atunci pleca pentru prima data din Timisoara cu destinatia Cluj. A jucat…

- Dinamo a pierdut primul meci jucat dupa retrogradarea in Liga 1, fiind invinsa de Concordia Chiajna, 0-1, intr-un amical. In partida de verificare, „cainii” l-au folosit și pe Valentin Lazar. ...