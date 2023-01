Stiri pe aceeasi tema

- Record de plecari la alb-violeti dupa cel mai greu an in „B”. Pe langa cele trei despartiri anuntate inainte de anul nou, Politehnica a rupt intelegerile cu inca sapte jucatori, lucru oficializat astazi, la o zi dupa reunirea in efectiv mai redus. Daca de Patrick Popescu se stia, atacantul solicitand…

- Politehnica Timișoara se reunește luni in noul an. Dupa campania eșuata din toamna, alb-violetii pastreaza sperante ca se vor salva de la retrogradarea in „C” si si-au creionat un program cu sase amicale inainte de duelul oficial de la Dumbravita, primul din 2023. Cele mai atractive dueluri din teste…

- Zilele agitate dinaintea sfarșitului de an și frigul de afara și-au gasit un leac cald, daruit din suflet, de la EMAA pentru fanii sai. ,,Iarna preferata” nu este despre o iubire sezoniera, ci despre una ce pare eterna, intre doua persoane care sunt gata sa ofere una pentru cealalta la fel de multe.…

- Zilele acestea, fabrica de globulețe a lui Moș Craciun, de la Curtea de Argeș a fost vizitata de mai mulți copii iar experiența a fost una unica. Cei mici au putut observa cum globulețele au prins viața chiar sub ochii lor. Este primul an dupa pandemie in care fabrica și-a deschis din nou larg porțile."Este…

- Divizionara secunda CSC Dumbravita se afla in vacanța de la finalul saptamanii trecute. Reunirea lotului e programata pentru ziua de luni, 16 ianuarie 2023. Staff-ul tehnic și jucatorii vor avea la dispoziție aproape șase saptamani pentru pregatirea sezonului de primavara, care debuteaza la 25 februarie,…

- COMPETIȚIE… Zilele trecute, sala de antrenament a C.S “Liga de Est” Vaslui a gazduit o noua ediție a “Cupei de Iarna” la Taekwon-do IF, competiție la care au participat 120 de sportivi cu varsta cuprinsa intre 5 și 17 ani, la trei probe de concurs: tull, tehnici speciale și spargeri forța. Ediția 2022…

- Politehnica Timisoara nu a revenit nici de aceasta data cu succes dupa o scurta pauza competitionala in Liga 2. Alb-violetii se pot multumi doar ca au obtinut un punct si nu au luat gol pe terenul nou promovatei CSM Slatina. Acest 0-0 insa poate fi bun doar la moral, caci banatenii sunt in continuare…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…