Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara e nevoita sa efectueze o deplasare lunga in ultima runda a play-out-ului, una fara miza reala in clasament. Cu locul de baraj de supravietuire „asigurat”, alb-violetii spera sa obtina la Iasi, cu alta „Poli”, o victorie de moral inaintea viitoarei duble cu FC Brasov. Banatenii…

- Politehnica Timisoara a ramas fara sanse la salvarea directa dupa un sezon sub asteptari in campionatul Ligii 2. Alb-violetii mai au doua jocuri in play-out, cu Metaloglobus sambata acasa si la Iasi, iar singura certitudine e ca vor intalni la barajul de supravietuire pe FC Brasov. „Din pacate doua…

- Politehnica Timisoara a revenit cu un psihic bun de la inaugurarea noului Giulesti, totusi alb-violetii au suferit si doua pierderi pentru dificila deplasare de la Miercurea Ciuc. Atacantii Balsa Rogosci si Andrei Sintean rateaza meciul cu FK Csikszereda, unul extrem de important pentru (ne)linistea…

- Politehnica Timisoara e singurul club din tara care ia parte an de an la acțiunea internationala CAFE Week of Action. Astazi, patru fotbalisti ai primei echipe s-au deplasat la Fundatia „Pentru Voi” pentru a lua contact cu beneficiarii Centrului de zi „Orizonturi Noi” si a-i invita totodata la meciul…

- Atat Ripensia, cat si Politehnica, au fost extrase azi cu numarul 2 la tragerea la sorti a programului play-out-ului Ligii 2. Ceea ce inseamna ca timisorenele au un program suprapus ca date de desfasurare. Alb-violetii primesc vizita Dunarii Calarasi in prima runda din grupa A, in timp ce ros-galbenii…

- Atat Ripensia, cat si Politehnica, au fost extrase azi cu numarul 2 la tragerea la sorti a programului play-out-ului Ligii 2. Ceea ce inseamna ca timisorenele au un program suprapus ca date de desfasurare. Alb-violetii primesc vizita Dunarii Calarasi in prima runda din grupa A, in timp ce ros-galbenii…

- Politehnica Timisoara mai are doar doua zile pana la primul meci oficial din 2022. Alb-violetii „deschid” Liga 2 in compania liderului Petrolul Ploiesti pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Nicolae Croitoru spera ca elevii sai vor continua parcursul de la finele stagiunii trecute, desi adversarul este unul…

- Politehnica Timisoara nu a avut parte de prestatia dorita in ultima verificare inainte de sosirea Petrolului. Alb-violetii au cedat, scor 0-1, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, liderul C8, inregistrand totodata unicul esec din teste. Singurul gol al partidei a fost marcat de ex-ripensistul Mihai Hecsko.…