Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a suferit o sincopa in testele verii chiar daca adversarul a fost unul de Liga 5. Steaua Rosie Varias a perfectionat ce nu au reusit precedenele adversare de liga inferioara ale alb-violetilor, s-a aparat exact si a lovit decisiv, 2-1 in urma unui penalty pe final. Bogdan Andone, vadit nemultumit,…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a inceput si aceasta perioada de pregatire cu un amical castigat la scor. Alb-violetii au dispus pe „Stiinta” de Obilici Sanmartinu Sarbesc cu 16-0 in trei reprize pe parcursul carora lotul gazdelor pregatite de Bogdan Andone a tot intinerit pana la nivel de juniori „republicani”.…

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- Alb-violetii au castigat, conform asteptarilor, la Braila, dar si Poli Iasi a invins de asemenea asa cum se preconiza, pe Dunarea Calarasi. In ciuda acestui 4-2 cu Dacia Unirea e cert ca Politehnica va avea doua dueluri de „supravietuire” (daca vor conta pana la urma si acestea) cu, foarte probabil,…

- Echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei a fost invinsa de echipa Poloniei in barajul de calificare la turneul final al competitiei. Sportivele din Romania au pierdut primele trei partide si la scorul de 3 0 echipa Poloniei s a calificat la turneul final al competitiei. Vineri, Irina Camelia Begu a…

- Politehnica Timisoara a ramas fara optiuni pe final de sezon in Liga 2. Dupa numeroasele sincope din sezonul regular si esecul de la Ciuc din play-out, alb-violetii risca un baraj pentru supravietuire. Singura varianta pentru banateni a ramas astfel sa-si castige meciurile iar urmatorul meci se anunta…