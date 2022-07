Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a suferit o sincopa in testele verii chiar daca adversarul a fost unul de Liga 5. Steaua Rosie Varias a perfectionat ce nu au reusit precedenele adversare de liga inferioara ale alb-violetilor, s-a aparat exact si a lovit decisiv, 2-1 in urma unui penalty pe final. Bogdan Andone, vadit nemultumit,…

Echipa de fotbal UTA Arad a fost invinsa de formatia sarba Vojvodina Novi Sad cu scorul de 2-1 (2-0), luni, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Slovenia.

Selectionata de fotbal a Arabiei Saudite, calificata la Cupa Mondiala din acest an, a fost invinsa de Columbia cu 1-0, intr-o partida de pregatire desfasurata la Murcia (Spania).

- Naționala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (16-25, 21-25, 21-25) de reprezentativa similara a Belgiei, in primul amical disputat la Alexandria. Conform protocolului dintre cele doua echipe, s-au mai disputat inca doua seturi suplimentare, care au fost imparțite. Pe primul…

- REȘIȚA – Avand in vedere ca CSM Reșița n-a mai disputat ultimul meci de acasa din campionatul Diviziei A, rosso-nerii au dorit sa organizeze un amical pentru ca suporterii sa-i vada la treaba pentru ultima data in acest sezon. Așadar, echipa s-a imparțit in doua, seniori și tineri, iar ultimii au reușit…

- Alb-violetii au castigat, conform asteptarilor, la Braila, dar si Poli Iasi a invins de asemenea asa cum se preconiza, pe Dunarea Calarasi. In ciuda acestui 4-2 cu Dacia Unirea e cert ca Politehnica va avea doua dueluri de „supravietuire” (daca vor conta pana la urma si acestea) cu, foarte probabil,…

- Politehnica Timisoara a ramas fara optiuni pe final de sezon in Liga 2. Dupa numeroasele sincope din sezonul regular si esecul de la Ciuc din play-out, alb-violetii risca un baraj pentru supravietuire. Singura varianta pentru banateni a ramas astfel sa-si castige meciurile iar urmatorul meci se anunta…

- La inițiativa președintelui executiv al FC Petrolul, Costel Lazar, cel care invitase, inițial, la Ploiești doua echipe de juniori din cadrul celebrului ucrainean Dinamo Kiev, pentru a se antrena, a fost organizat miercuri, 13 aprilie 2022, un meci amical cu trupa „U 19” a tinerilor fotbaliști din capitala…