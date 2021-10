Politehnica intră în ONLINE pentru două săptămâni Toate cursurile, laboratoarele, seminariile și activitațile didactice ale tuturor facultaților Universitatii Politehnica din Bucuresti se vor desfasura in regim online in perioada 11-29 octombrie, confprm unei decizii a Senatului UPB, intrunit in regim online. “In perioada 11 octombrie – 29 octombrie, toate activitatile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte) se vor desfasura in regim online. […] The post Politehnica intra in ONLINE pentru doua saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Toate activitatile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte) ale Universitatii Politehnica din Bucuresti se vor desfasura in regim online in perioada 11-29 octombrie, informeaza institutia de invatamant pe site-ul propriu. Decizia a fost luata vineri de catre Senatul UPB, intrunit…

Toate activitatile didactice - cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte - ale Universitatii Politehnica din Bucuresti se vor desfasura in regim online in perioada 11-29 octombrie, informeaza institutia de invatamant pe site-ul propriu.

