Ambasador Global»", au precizat reprezentantii universitatii. In ambele serii, intre 13-17 septembrie cadrul didactic interesat sa participe va trimite la internat[email protected]tuiasi.ro un materialul filmat, de maximum 2 minute, in limba engleza ce va include un demo pentru promovarea TUIASI catre parteneri internationali, pentru feedback. Ulterior, in perioada 20-30 septembrie 2021, vor fi stabilite intalniri online pentru acordarea feedb (...)