Stiri pe aceeasi tema

- Scapata de retrogradare in culise, Politehnica Iasi a inceput gafaind noul sezon, cu o victorie chinuita in fata ultimei clasate din campionatul trecut, Chindia Targoviste, si un esec la scor suferit la Botosani. Rezultatele pot surprinde doar pe cei care nu au nicio idee despre ce se intampla la clubul…

- Scapata de retrogradare in aceasta vara prin birouri, Politehnica Iasi nu are timp sa savureze mentinerea in elita, grijile actuale fiind uriase. Practic, fara sprijin Poli va disparea in acest sezon. Astazi, Consiliul Local Iasi urmeaza sa aprobe virramentul a 1 154 351 lei clubului de fotbal pentru…

- Klaus Iohannis le ține partea profesorilor, care sunt acuzați ca prin predarea online nu se asigura dreptul constituțional al elevilor la educație, mai ales ca mulți dintre copii nu au acces la dispozitive electronice sau la internet. Președintele a precizat, miercuri seara, la Palatul Cotroceni,…

- Politehnica Iasi a avut reactie dupa ce se umpluse de penibil duminica trecuta, la Clinceni. Joi seara, Poli a trecut in Copou, cu 2-1, de FC Voluntari si continua sa spere la mentinerea in elita. Succesul in fata ilfovenilor a avut mai multe cauze. in primul rand atitudinea, iesenii aratand, in sfarsit,…

- Antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, doreste ca echipa sa sa faca un meci consistent si bun contra Chindiei Targoviste, sambata, de la ora 18.00, si sa se impuna, obiectivul fiind de a termina campionatul pe locul 7, informeaza News.ro.Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit ca exista…

- Duminica, Politehnica Iasi a trecut cu 3-1 de Sepsi Sfantu Gheorghe si continua sa spere la mentinerea in elita fotbalului romanesc. Succesul in fata covasnenilor a fost generat de trei aspecte importante: sansa, Luckassen si tactica. La toate cele trei goluri marcate de Politehnica, norocul a avut…

- Trezita sambata de antrenorul Mircea Rednic, care a avut stiinta de a mobiliza echipa si de a stabili un registru tactic perfect in partida de la Ploiesti, castigata cu 2-0 in fata Chindiei Targoviste, Politehnica Iasi poate sterge azi si mai tare impresia proasta lasata dupa restartul fotbalul romanesc.…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a avertizat ca pandemia este în accelerare, potrivit DPA. Aproape jumatate dintre noile cazuri de infectare raportate OMS miercuri proveneau din Americi, în timp ce din Asia de Sud si Orientul Mijlociu au sosit…