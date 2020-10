Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a reusit sa dea o importanta lovitura financiara. Formatia ieseana a prelungit pe o perioada de trei ani contractul cu principalul sponsor al echipei, o casa de pariuri a carei sigla este prezenta pe tricourile formatiei antrenate de Daniel Pancu. Anuntul a fost facut aseara de clubul…

- Politehnica Iasi a incheiat deja conturile cu unul din transferurile verii. Legitimat la inceputul sezonului din cauza lipsei de solutii in centrul apararii, stoperul Daniel Gabriel Ciobanu, care a prins un meci in tricoul Politehnicii, la Botosani, in runda a II-a, si-a reziliat, pe cale amiabila,…

- Antrenorul formatiei Politehnica Iasi, Daniel Pancu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in partida cu FCSB, din cadrul etapei a 5-a a Ligii I, echipa sa este favorita, tinand cont de faptul ca adversara are lotul decimat de numarul mare de infectari cu coronavirus. "Imi doream foarte…

- Daniel Pancu (43 de ani) a apreciat astazi ca echipa pe care o pregatește, Politehnica Iași, este favorita in disputa cu FCSB, de duminica. Chiar daca vin dupa meciul cu UTA, unde au avut o deplasare foarte grea, fostul fotbalist al Rapidului considera ca echipa sa ar trebui sa profite de absențele…

- Dupa victoria obtinuta in runda inaugurala a Ligii I la fotbal, Politehnica Iasi pregateste partida din etapa a doua de la Botosani, care va avea loc duminica de la ora 15:30. Dupa meciul precedent, cu Chindia, antrenorul Daniel Pancu a avut o surpriza: a sosit in Copou, spasit ca de obicei, capriciosul…

- Politehnica Iași incearca sa-i asigure antrenorului Daniel Pancu materia prima necesara pentru a incepe cat de cat decent campionatul. Dupa ce a avut doar 7 seniori la reunirea de sambata, iar Andrei Cristea a reintrat duminica, Pancu mizeaza incepand de azi și pe Mihalache, care și-a prelungit contractul…

Daniel Pancu, fost jucator la FC Vaslui in perioada 2010-2011, a uitat ca a mancat o paine alba la Vaslui si a avut o declaratie jignitoare la adresa orasului si a fostei echipe. Daniel Pancu a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de Liga 1, Politehnica Iasi