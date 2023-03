Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de fotbal Politehnica Timisoara a obtinut a treia victorie din tot atatea posibile si in play-off, dupa ce in sezonul regulat a avut tot victorii pe linie. De aceasta data, fetele pregatite de Mirel Albon s-au impus la Comlosu Mare unde au intalnit Banat Girls. Ambitie, darzenie, tactica,…

- Politehnica Timișoara a invins-o in deplasare, la Arad, pe Piroș Security, cu 7-0, in meciul de ieri, care a contat pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal feminin. Alb-violetele nu au avut mila de adversare pe terenul din cartierul aradean Sanicolaul Mic și au avut o galerie formata…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus la limita, scor 27-26 (13-13), in derby-ul cu CS Rapid Bucuresti, disputat la Sala Polivalenta, in etapa a 14-a a Ligii Nationale. Campioana Rapid a avut sansa egalarii in ultimele secunde, dar Orlane Kanor a ratat o pasa. In urma acestei victorii,…

- Echipa Ottawa Senators s-a impus vineri seara, in deplasare, cu 6-2, in fata celor de la Toronto Maple Leafs, in derby-ul Canadei, din Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL, potrivit Agerpres.In schimb, Dallas Stars, liderul Conferintei Vest, a pierdut pe propriul patinoar, 2-3…

- Frank Lampard (44 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al clubului Everton. Frank Lampard a preluat-o pe Everton pe 31 ianuarie 2022. Fostul mare mijlocaș al lui Chelsea a avut rezultate mult sub pretențiile fanilor, o medie de doar un punct/meci. Nici jocul „caramelelor” nu oferea motive de…

- Politehnica Femina iși știe programul din play-off-ul Ligii I. Liderele alb-violete incep anul cu un duel in deplasare la Carmen Bucuresti. Derby-ul de pe teren propriu, din ultima etapa, cu „U” Cluj, ar putea fi decisiv pentru titlu. Echipa pregatita de Mirel Albon si-a stabilit si programul de jocuri…

- Voleibalistele junioare de la CS Medgidia au parte de evenimente importante inca din prima luna a anului. Duminica, 15 ianuarie, de la ora 12.00, echipa din municipiul de pe malul Canalului incep faza a II-a din turul Campionatului National impotriva celor de la CS Laguna Constanta. CS Medgidia se va…

- Atletico Madrid - Barcelona, meci contand pentru etapa a 16-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 8 ianuarie, de la ora 22:00, pe Wanda Metropolitano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.