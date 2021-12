Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal, chiar in ziua centenarului clubului banatean, potrivit Agerpres. Poli s-a impus prin golurile marcate de Ioan Mera (52) si Erik Gerbi (73). Pentru Poli…

- Politehnica Timisoara mai vrea sa depaseasca o divizionara A in competitia surprizelor. Desi au o situatie ingrijoratoare in clasamentul Ligii 2, alb-violetii banateni indraznesc sa viseze la o semifinala de Cupa in preajma Centenarului. FC Arges a venit pe Bega imediat dupa meciul de la Arad, unde…

- În etapa a 17-a din Liga 1 la fotbal, FCSB se deplaseaza în Banie, pentru al doilea meci cu Toni Petrea pe banca, de la revenirea acestuia la gruparea bucureșteana. Tehnicianul FCSB-ului și Laurențiu Reghecampf se cunosc foarte bine, primul fiindu-i secund antrenorului oltenilor. Duelul…

- Politehnica Femina nu a urmat parcursul baietilor in Cupa. Fetele lui Mirel Albon s-au recunoscut invinse, astazi pe „Stiinta”, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. A fost 0-2 cu rivala Piros Security Arad dupa ce vizitatoarele au marcat in repriza secunda. Poli Timisoara, varianta feminina, a…

- Politehnica Femina s-a impus cu un scor „astronomic” pe seama gruparii Universitatea Galati. 10-0 a fost rezultatul partidei de ieri de pe „Stiinta”. Meci dupa care elevele lui Mirel Albon au sanse mari sa prinda play-off-ul. Melisa Sodinca (2), Cristina Sucila (2), Anca Dobai si Teo Meluta au stabilit…

- Formațiile CSM Pașcani și Șomuz Falticeni s-au intalnit, vineri dupa-amiaza, in primul meci al etapei a XII-a a Ligii a III-a. Partida s-a incheiat nedecis, scor 0-0. Echipa antrenata de Iulian Ionesi a dominat teritorial partida, a beneficiat de multe cornere și faze fixe, insa cele mai mari ...

- Formatia Ripensia a invins, sambata, cu scorul de 3-1, echipa Politehnica Timisoara, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii 2, potrivit news.ro. Au marcat Piftor ‘3 (penalti), Macritchii ’73 si Golda ‘90+4 pentru invingatori, respectiv Benzar ’39 (penalti) pentru Politehnica. Citește…

- CSU din Suceava a pierdut cu 33-28 meciul susținut duminica seara, in deplasare, cu Politehnica Timișoara, contand pentru etapa a III-a a Ligii Zimbrilor. Dupa un inceput de partida echilibrat, avantajul gazdelor a crescut constant, scorul pauzei fiind de 17-13 in favoarea celor de la Poli. ...