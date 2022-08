Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 7-0 (1-0), astazi pe „Stiinta”, in fata divizionarei terte Aurul Brad. Daniel Benzar (2), Luchian Gologan, Alin Ignea, Ionut Batanași (2) si Aymar Meleke au marcat golurile alb-violetilor in ultimul test inainte de prima etapa a editiei 2022-23 a esalonului secund.…

- Politehnica a organizat in premiera „Ziua Steagului”, o sarbatoare dedicata startului de sezon fotbalistic si care a animat o piata mai putin folosita a Timisoara – Sfantul Gheorghe. Au fost o serie de momente speciale, cu artisti, dar si legende ale clubului, activitati dedicate celor mai mici sustinatori,…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa invinga azi divizionara „C” Jiul Petrosani. Alb-violetii au dominat partida si si-au creat mai multe ocazii, dar au fost in final aproape chiar de un esec. Tanarul Ionut Batanasi a facut 1-1 in prelungiri, cu o executie din lovitura libera. Meciul de pe „Stiinta”…

- Jucatorii de tenis participanți la turneul de la Wimbledon nu au primit puncte WTA sau ATP pentru prima oara in istorie. Decizia a fost luata deoarece organizatorii Wimbledon au decis sa nu le acorde drept de joc sportivilor din Rusia și Belarus, ca urmare a razboiului din Ucraina. Astfel, Medvedev,…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a inceput si aceasta perioada de pregatire cu un amical castigat la scor. Alb-violetii au dispus pe „Stiinta” de Obilici Sanmartinu Sarbesc cu 16-0 in trei reprize pe parcursul carora lotul gazdelor pregatite de Bogdan Andone a tot intinerit pana la nivel de juniori „republicani”.…

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa intoarca rezultatul din tur de pe „Stiinta” (scor 1-2), in barajul de supravietuire cu FC Brasov. Mai mult, alb-violetii au evoluat foarte sters sub Tampa iar gazdele s-au impus pe final cu 1-0 prin reusita lui Milcho Angelov. Meciul a inceput cu ocazii decente.…