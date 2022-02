Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara mai are doar doua zile pana la primul meci oficial din 2022. Alb-violetii „deschid” Liga 2 in compania liderului Petrolul Ploiesti pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Nicolae Croitoru spera ca elevii sai vor continua parcursul de la finele stagiunii trecute, desi adversarul este unul…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Petrolul a revenit din cantonamentul efectuat in Antalya și intra in linia dreapta a pregatirilor pentru reluarea ligii secunde. Antrenorul Nicolae Constantin așteapta intariri. Lotul „lupilor galbeni” este conturat, dar ar mai putea primi, pe ultima suta de metri, completari. Bulgarul Georgi Pashov,…

- Politehnica Timisoara ramane neinvinsa in testele din 2022. Alb-violetii au incasat azi primele goluri in amicale de la Metalurgistul Cugir, formatie clasata pe 2 in C9 si pe care a depasit-o in lupta pentru promovare in „B” din urma cu sase sezoane. Astazi tot alb-violetii au avut castig de cauza,…

- Tehnologia Sharding presupune imparțirea bazei de date in mai multe fragmente mai mici. Totodata, atunci cand baza de date este imparțita in parți și o solicitare trebuie sa primeasca date de la diferite shard-uri (servere), este important ca datele imparțite sa fie corect aranjate inapoi. Acest principiu…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a primit, joi, la minister, vizita oficiala a ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly. Acesta a declarat, dupa intalnire, ca este convins ca se va gasi o solutie rapida pentru ca acest proiect al achizitiei de corvete sa poata merge mai departe. "Credem…

- „Imi aduc aminte ca zambeam cand ma gandeam ca mie nu mi se va intampla așa ceva, dar mi-a venit factura de 3 ori și jumatate mai mare, pe persoana fizica. Pana acum, in lunile reci, atunci cand era foarte frig afara, consumul nu depașea 700 de lei. Acum, mi-a venit 2.300 de lei factura. Eu am facut…

- In urmatoarele zile ar putea incepe audierile. Potrivit surselor Realitatea PLUS, in momentul de fața procurorii intocmesc lista cu persoanele care ar trebui sa dea explicații și fixeaza programul audierilor. Vorbim atat despre persoane cu funcții de conducere din cadrul AUR, cum ar fi liderii George…