- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni ucraineni de origine evreiasca, au fost sprijiniti sa intre in Romania, venind din Ucraina, iar ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, a declarat ca Guvernul Romaniei…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat operationalizarea a doua platforme in sprijinului ucrainenilor care vin in Romania. Pe una dintre acestea pot fi gasite spatii de cazare, iar pe cealalta sunt centralizate diverse ajutoare, de la hrana, imbracaminte, pana la transport,…

- Cei mai multi refugiati ajunsi in Romania pleaca spre alte tari europene RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Odata ajunsi în România, cei mai multi dintre refugiati pleaca spre alte tari europene, dar unii ramân si nu stiu încotro s-o apuce. Sunt…

- „Elan fara precedent la frontiera romana”, scrie trimisul special al cotidianului francez Le Monde in Vama Siret, unde romanii s-au mobilizat pentru a le veni in ajutor refugiaților ucraineni. Razboiul din Ucraina mobilizeaza mii și mii de persoane in Romania. Autoritați oficiale și organizații internționale,…

- Ana Bogdan (Romania, 97 WTA) a fost invinsa dramatic de Dayana Yastremska (Ucraina, 140 WTA), scor 6-3, 6-7(7), 6-7(7) in primul tur la Lyon (Franța). Ucraineanca a fost extrem de motivata, dupa ce a fugit in urma cu cateva zile din calea bombardamentelor rușilor. Ucraineanca a trait in acest weekend cele…

- In urma cu scurt timp au fost bombardamente la doar 15 kilometri de Romania, in Ismail, Ucraina. Armatele rusesti au distrus acolo o unitate militara. In aceasta dimineața, armata rusa a lansat un atac asupra unei baze militare, situata in staul Cairaclia din regiunea Odesa. Satul din Ismail se afla…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, sambata, repatrierea cu succes in Romania a personalului Ambasadei Romaniei la Kiev. Activitatea institutiei este suspendata, la fel si activitatea Consulatului General de la Odesa. „In contextul ultimelor evolutii de securitate din Ucraina, Ministerul…