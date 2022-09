Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu Octavian Benga pentru preluarea functiei de antrenor principal al alb-violetilor. Postul era liber dupa plecarea/demiterea lui Bogdan Andone, care in acest inceput de sezon a avut rezultate rusinoase. Octavian Catalin Benga s-a nascut pe 8 august 1980, la…

- Politehnica Timisoara nu a produs surpriza pe Dunare, „surpriza” caci alb-violetii erau cotati clar cu sansa a doua in conditiile in care Otelul Galati, desi nou promovata, e fara esec iar banatenii au dezamagit. Si-a continuat sirul de succese azi, printr-un 1-0 sec, notat inca din minutul 3 pe tabela.…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Politehnica a inceput cu dreptul noul sezon, chiar daca oarecum chinuit prin prisma jocului. Alb-violetii au trecut cu greu, scor 1-0, de pustii FCSB-ului care evolueaza sub titulatura Unirii Constanta. Capitan in premiera, Cosmin Birnoi a marcat devreme si i-a dedicat reusia lui Dragoslav „Draghi”…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa invinga azi divizionara „C” Jiul Petrosani. Alb-violetii au dominat partida si si-au creat mai multe ocazii, dar au fost in final aproape chiar de un esec. Tanarul Ionut Batanasi a facut 1-1 in prelungiri, cu o executie din lovitura libera. Meciul de pe „Stiinta”…

- Politehnica Timisoara cauta voluntari in toate zonele orasului de pe Bega, inclusiv in localitatile limitrofe, pentru a se apropia de mai multi fani in noul sezon mai ales printr-o serie de evenimente organizate in cartiere. Toti cei interesati se pot inscrie online pana la finele lunii si pot beneficia…

- Politehnica Timisoara incepe stagiul sloven cu 23 de jucatori. Mai bine de o treime din lot e format din jucatori din academia proprie. Antrenorul Bogdan Andone mai asteapta insa intariri iar cu echipa a facut deplasare si un junior fara contract. Au mai ramas „pe dinafara”, nume precum Claudiu Pamfile…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…