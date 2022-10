Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a cedat azi pe „Stiinta” cu Concordia Chiajna in etapa a VIII-a a Ligii 2. Alb-violetii au inceput bine jocul, dar erorile uriase le-au facilitat oaspetilor victoria astfel ca antrenorul Octavian Benga a avut parte de o revenire amara pe banca. Amara a fost facuta ziua si pentru grupul de…

- Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu Octavian Benga pentru preluarea postului de antrenor principal al alb-violetilor. Octavian Catalin Benga s-a nascut pe 8 august 1980, la Resita. A fost international de juniori si a activat ca jucator la Poli Timisoara si CSM Resita (Divizia A). A renuntat…

- Politehnica Timisoara se despartise vinerea trecuta de antrenorul Bogdan Andone. Astazi, clubul alb-violet a anuntat numirea pe postul de „principal” a unui alt tehnician care s-a aflat si in trecut in fruntea staff-ului – Octavian Benga. „Ne face placere sa anuntam ca Politehnica Timisoara a ajuns…

- Dupa o pauza de doua saptamani, in etapa a doua a Ligii I Politehnica Timișoara a jucat in deplasare cu ACS Targu Mureș. Chiar daca nu au facut cel mai bun joc, fetele in ghete s-au intors acasa cu cele trei puncte. Prima mare ocazie a meciului i-a aparținut Biancai Ienovan, care a șutat pe ... The…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Echipa de fotbal Unirea Constanta debuteaza sambata, 6 august, in editia 2022 2023 a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Politehnica Timisoara. Partida se va juca pe stadionul "Stiintaldquo; din orasul de pe Bega. In perioada de pregatire, Unirea a sustinut patru partide de verificare,…

- Tragerea la sorti in urma careia s a stabilit programul Ligii a 2 a, sezonul 2022 2023, a avut loc astazi, la Bucuresti, la Casa Fotbalului.In prima etapa, programata pe 6 august, Unirea Constanta va evolua in deplasare, cu Politehnica Timisoara.In continuare, in turul sezonului regulat, Unirea va juca…

- Politehnica Timisoara cauta voluntari in toate zonele orasului de pe Bega, inclusiv in localitatile limitrofe, pentru a se apropia de mai multi fani in noul sezon mai ales printr-o serie de evenimente organizate in cartiere. Toti cei interesati se pot inscrie online pana la finele lunii si pot beneficia…