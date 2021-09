Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a depasit perioada nefasta din Liga 2 cu un succes in Cupa Romaniei. Alb-violetii au punctat o data, dar suficient de aceasta data, la Slobozia, unde s-au impus cu 1-0 in fata Unirii. Reusita a fost una speciala, Octavian Ursu si-a spalat din pacatele rundei trecute cu Ciucul,…

- Campionatul Ligii a 2-a se reia astazi, 11 septembrie, de la ora 11:00, cu etapa a șasea, dupa prima intrerupere din istorie, cauzata de meciurile naționalelor Romaniei. Runda se va incheia marți, 14 septembrie. Program: Sambata, 11 septembrie• Calarasi – Constanta (11:00)• Braila – Chiajna (11:00)•…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Politehnica Timisoara a mai mutat o data pe piata transferurilor. Fundasul Razvan Prodan, fiul regretatului „Didi” Prodan, a semnat pe doi ani de zile cu echipa alb-violeta din Liga 2. Prodan (21 ani) a schimbat destul de multe echipe pana acum, dar nu a primit sanse reale la grupari precum „U” Cluj…

- Finala mare a Cupei Poli: SCM Politehnica Timișoara – Veszprem 32-26 (17-14). Dupa 60 de minute foarte spectaculoase, echipa banațeana pastreaza trofeul acasa. Violeții au condus pe toata durata partidei, avandu-i ca marcatori pe Sabin Ignat – 7 goluri, Csog – 6, Fenici – 5, Trif, Cimpan – cate 4, Cristescu…

- Astazi, 21 august 2021, dupa antrenamentul de dimineața, programat la ora 10.30 pe terenul de la Pleașa și, apoi, masa de pranz, fotbaliștii aleși de Nicolae Constantin (foto sus) și staff-ul sau pentru deplasarea de la Targu Jiu, in vederea meciului cu Viitorul Pandurii, de duminica, 29 august, ora…

- Formația ploieșteana de eșalon secund a ajuns la un acord cu tanarul jucator Cosmin Tucaliuc, acesta semnand un angajament valabil pana la finalul sezonului in curs. In varsta de 21 ani, Tucaliuc (1.74 m) aparține de Farul Constanța, iar in aceasta vara s-a aflat in lotul prim-divizionarei CS Mioveni,…

- Politehnica Timisoara e pregatita sa primeasca vizita Buzaului lui Cristian Pustai cu fani in tribune. Antrenorul Dorin Toma e convins ca elevii sai se vor bucura de un plus mare cu suporterii fideli alaturi pe „Dan Paltinisanu”. In alta ordine de idei, alb-violetii au ajuns la un „echilibru” in privinta…